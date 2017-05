Vila Nova usa virada histórica como inspiração

Na semana em que os rivais se enfrentam pela decisão do Goianão, uma das vitórias mais emblemáticas da história do clássico entre Goiás e Vila Nova pode ser fonte de inspiração para o colorado tentar reverter a vantagem de 3 gols acumulada pelo esmeraldino na partida de ida da decisão.O famoso 5 a 3 do Tigre sobre o alviverde no Goiano de 1999 é lembrado por Luciano Goi...