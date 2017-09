Vila Nova trabalha para se distanciar de concorrentes na tabela

Depois da semana de folga no Campeonato Brasileiro, o Vila Nova volta a campo na segunda-feira (4) para enfrentar o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). A partida é tratada pelo colorado como "de 6 pontos". O time paulista ocupa a 8º posição na tabela com 31 pontos, 7 a menos que o Vila.

O Tigre quer deixar os adversários diretos para trás e evitar sustos nas rodadas finais. Fora de casa, o colorado vem conseguindo bons resultados. Nos últimos três jogos como visitante, o Vila Nova saiu vitorioso em duas, contra Figueirense e Londrinha, ambas por 1 a 0. No outro jogo, perdeu para o Juventude por 1 a 0.

Como mandante, o Vila Nova repete o que fez fora de casa, a diferença está nos gols marcados. Nas últimas três partidas no Serra Dourada, perdeu uma para o Náutico por 1 a 0 e venceu o Boa Esporte e ABC (1 a 0 e 2 a 0, respectivamente).

O colorado só volta a jogar em Goiânia no dia 16, contra a Luverdense, e espera novamente ter a casa cheia para apoiar o time na busca do acesso.