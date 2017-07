Vila Nova terá uma mudança para o jogo contra o Figueirense

Hemerson Maria, que não vai poder estar a beira do gramado, para o duelo de sábado (29), contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, às 16h30, segue arrumando os últimos detalhes para colocar o Vila Nova em campo e tentar voltar ao grupo de acesso para a elite do futebol brasileiro, já que com a vitória do Inter, na última terça-feira (25) sobre o Oeste, os goianos caíram para a 5ª colocação.

Além do treinador, o volante Geovane é outra baixa do colorado para o duelo contra os catarinenses. O jogador acabou sendo expulso contra o Inter. Assim, quem assumiu a posição de titular na penúltima atividade do time foi Claudinei, que vem treinando ao lado de PH.

O Vila realiza nesta sexta-feira (28), pela manhã, a última atividade antes do embarque para Florianópolis e, como vem sendo costume, Hemerson Maria irá fechar a atividade. O Tigre, que será comandando pelo auxiliar-técnico Emerson Nunes, deve ir a campo com o seguinte time: Luís Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Alemão, Gastón; PH, Claudinei, Alan Mineiro; Mateus Anderson, Moisés, Alípio.