Vila Nova sofre, mas empata com a Aparecidense fora e volta a disputar título estadual após 12 anos

Ausente da disputa do título do Goianão desde 2005, quando o time foi campeão, o Vila Nova conquistou, na noite desta segunda-feira (24), o direito de voltar a disputar uma final do Estadual depois de empatar por 2 a 2, com a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia. Após 12 anos, O Vila decidirá o título, coincidentemente, diante do Goiás, principal rival do clube no futebol goiano. O primeiro jogo da final será domingo (30) e, o último, em 7 de maio, no Estádio Serra Dourada.

O Vila Nova e seus torcedores, que coloriram de vermelho e branco as arquibancadas do Estádio Anníbal Batista de Toledo, sofreram muito, do começo ao fim do jogo. Viram a equipe começar perdendo. No momento mais aflitivo e tenso da semifinal, quando a partida estava empatada por 2 a 2, a Aparecidense teve um pênalti, a favor, aos 38 minutos do segundo tempo. Então, brilhou a estrela do goleiro Elisson, que havia feito defesas difíceis na partida. Elisson acertou o canto e defendeu a cobrança rasteira do meia do adversário. Festa e alívio em Aparecida de Goiânia. Então, restou ao time vilanovense se fechar atrás, segurar o placar e comemorar o direito de ser finalista - 2005 marcou o último título e final do Goianão disputados pelo Vila Nova.

No jogo desta noite, o Vila Nova precisa só do empate - havia vencido o jogo de ida, no Serra Dourada, por 2 a 1. Mas, o time colorado levou o primeiro golpe aos 15 minutos. Na cobrança de falta de Washington (ex-Vila Nova), a bola tocou na barreira e enganou Elisson - 1 a 0, aos 15 minutos. O empate do Vila saiu aos 36 minutos, em belo chute do volante Geovane, de fora da área. O que era alegria virou tensão aos 44 minutos, pois Helder aproveitou rebote e deixou a Aparecidense, de novo, em vantagem. O empate saiu aos 16 minutos da etapa final. Herói e goleador do Vila na final da Série C (2015), Moisés novamente foi decisivo e fez o gol de empate. Depois, Elisson carimbou a vaga com a defesa na penalidade batida por Murilo.