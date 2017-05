Vila Nova se apega na esperança para tentar reverter quadro e levantar taça

Apegar-se a cada hipótese possível, diante de uma difícil missão, é o que têm feito os vilanovenses que confiam na virada diante do Goiás, hoje, na decisão do Campeonato Goiano. Após sofrer 3 a 0 na partida de ida, o Vila Nova complicou a tarefa que terá de concluir para voltar a ser campeão estadual e levou colorados a buscarem força em seus pontos fortes.Dentro e fora do Oné...