Vila Nova regulariza atacante Stéfano Yuri para o Goianão

Na tarde desta terça-feira (21), último dia para inscrição de jogadores no Goianão, o nome do atacante vilanovense Stéfano Yuri apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Assim, o atleta já está liberado para atuar com a camisa colorada.

O atacante chegou para um setor que está sendo bastante criticado dentro do Vila, o ataque. Porém, o jogador deve demorar algumas rodadas para poder atuar, já que não vinha treinando e não está no ápice da forma física.

Stéfano Yuri, de 22 anos, chegou por empréstimo do Santos e o seu contrato com o Tigrão irá até o final dessa temporada.