Vila Nova quer mudança de postura

O Vila Nova tenta diante da Aparecidense na próxima segunda-feira (17), às 20 horas, no Estádio Serra Dourada reencontrar o bom futebol apresentado pelo clube colorado no início do Estadual. Para isso acontecer a fórmula, segundo o volante Geovane, é simples: continuar trabalhar. A causa pela queda de rendimento do Tigre na competição, inclusive, foi apontada pelo meio-campista como “relaxamento após o time garantir a classificação”.

“Isso não pode acontecer, mas aconteceu. O Mazola (Júnior) vem nos cobrando uma mudança de postura e estamos focados para voltar a vencer, marcar mais gols e não sofrer gols para passarmos pela Aparecidense e enfrentar Goiás ou Atlético na final”, destacou Geovane.



Antes de pensar em uma eventual final, o Vila Nova precisa eliminar o Camaleão. E para isso acontecer Geovane entende que é necessário cautela pelo lado colorado. “Eles possuem uma equipe qualificada, mas creio que estamos preparados para fazer dois grandes jogos e se firmar de vez”, frisou o volante.



Como de praxe em duelos decisivos, o mistério nas escalações e treinamentos acontece nos dois lados semifinalistas. Treinos com portões fechados se tornaram parte do dia a dia de Vila Nova e Aparecidense. Para o zagueiro Alemão, do Vila Nova, a prática é válida. “Entramos na fase decisiva do campeonato, mas o grupo está se preparando bem durante a semana e quem entrar vai estar preparado para dar conta do recado”, declarou o defensor.