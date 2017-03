Vila Nova mantém estilo para enfrentar o Vasco

Vila Nova e Vasco entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 21h45, pela 2ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Serra Dourada. A partida é importante para os dois clubes e o Tigre encara o jogo como uma "final".

Mesmo com o colorado em uma melhor fase que o rival, o time carioca é considerado favorito. Mas o técnico Mazola Júnior não vê isso como algo ruim para o Vila Nova. Segundo ele, pode até ajudar a equipe.

“É normal este assédio em cima do Vasco e a gente teve sorte de o jogo ser em casa. Com certeza, nossa torcida vai nos ajudar. Até gosto que a preocupação e o foco estejam lá do outro lado, porque o Vila também é um time grande, que está se reestruturando e isso será um fator motivacional.”, destacou.

Contra um time grande é normal que algumas equipes mudem sua forma de atuar, mas o colorado vai manter o mesmo modelo de jogo que vem dando certo. Segundo o comandante vilanovense, o estilo colorado é de marcação forte e velocidade dos atacantes.

O principal jogador do Vasco, Nenê, não vai atuar na partida desta noite. Mas isso não tira a força do cruzmaltino, que tem um elenco qualificado. “Ano passado eles não tinham um substituto para o Nenê. Este ano, é diferente. Temos de ter muito respeito porque eles têm muita qualidade, estão se organizando e nesses jogos decisivos isso faz a diferença”, finalizou Mazola Júnior.