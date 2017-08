Vila Nova inicia venda de ingressos para reencontro com a torcida

O torcedor colorado que está com saudade de ver o time de perto já pode adquirir os ingressos para o jogo de sábado (26) contra o ABC, no Serra Dourada, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

Os bilhetes começaram a serem comercializados hoje das 8h às 18h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O bilhete que dá direito à entrada para o setor de arquibancadas custa 40 reais, enquanto para o setor de cadeiras custa 60 reais.

O torcedor que apresentar uma aposta da Timemania registrada a partir do dia 21 de agosto, marcando o Vila Nova ou ABC como clube do coração, terá direito à meia-entrada. Assim como estudantes e idosos.

Jogo: Vila Nova x ABC

Data: 26 de agosto de 2017

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 16h30

Ingressos

Cadeira: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Confira os pontos e horários de vendas:

Onésio Brasileiro Alvarenga

Segunda a sexta-feira: 8hs às 18hs

Sábado: 8h às 12h (Loja do Sócio Tigrão)

Lojas Flávios - Apenas em horário comercial

Unidades: Shopping Flamboyant; Goiânia Shopping; Buriti Shopping; Rua 24 (Campinas); e Praça Boaventura (Vila Nova).

Estádio Serra Dourada

Sábado: a partir das 14h.

Gratuidades

Serão retiradas no Onésio Brasileiro Alvarenga, em todos os dias de vendas, além do Estádio Serra Dourada. O último ponto somente no dia do jogo (sábado, dia 26).



Vendas online:

https://meubilhete.com/vila-nova-x-abc-rn