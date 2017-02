Vila Nova goleia o Anápolis no Serra em noite inspirada de Wallyson

O Vila Nova não tomou conhecimento do Anápolis e venceu a segunda em dois jogos no Goianão 2017, na noite desta quinta-feira (2), no Estádio Serra Dourada. Com dois gols de Wallyson e um do garoto Brunão, o Tigre goleou por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento. A partida encerrou a 2ª rodada do 1º turno do Campeonato Goiano.

“Foi um adversário difícil, mas conseguimos fazer um bom jogo e sair com uma boa vitória, que nos dá mais confiança. A cada vitória, nossa responsabilidade aumenta mais.”, ressaltou o capitão do Vila, Wesley Matos.

Com o resultado, o Vila Nova manteve a liderança do Grupo A, com 6 pontos, dois à frente do vice-líder Goiás. Já o Anápolis, com 1 ponto, na lanterna do Grupo B. O Tigre volta a campo na segunda-feira (6), contra o Goianésia, às 20 horas, no Serra Dourada. Um dia antes, o Galo vai a Catalão enfrente o Crac, às 17 horas, no Estádio Genervino da Fonseca.

EM CAMPO

O Anápolis começou o jogo pressionando o Vila, porém, sem efetividade. Já o colorado foi equilibrando as ações, aos poucos, e quase abriu o placar com Wallyton, aos 9 minutos.

Aos 18, Wallyson perdeu um gol feito. Matheus Anderson fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola passou pela pequena área e o camisa 9 colorado, ao tentar completar para o gol, acabou errando o alvo.

Enquanto o Anápolis chegava bem ao ataque, mas pecava no último passe, o Vila tinha problemas para sair jogando, cometendo muitos erros de passe infantis.

Mas, aos 23, não teve jeito para o goleiro João Vítor. Maguinho partiu para o ataque em diagonal, passou por dois defensores e encontrou Wallyson, que deu um corte em Igor e bateu no canto superior direito do gol: Vila 1 a 0.

Após o gol, o Galo tentou ser mais incisivo e chegou bem aos 28, quando Lucas Sotero arriscou chute cruzado da esquerda e obrigou Wendell a fazer grande defesa.

Aos 30, Geovane arriscou de fora da grande área, mas João Vítor defendeu. Aos 39, Wallyson disparou um torpedo de fora da grande área, a bola explodiu no peito de João Vítor e caiu nos pés de Marcos Serrato, que empurrou para o fundo da rede. Entretanto, a arbitragem assinalou impedimento do volante vilanovense.

No segundo tempo, o Vila voltou mais organizado e rondava o gol do Galo, que não queria se expor e ainda apostava em jogadas de contra-ataque. Aos 18, o tricolor levou perigo em um chute colocado de Douglas, que passou perto da trave esquerda do gol de Wendell.

Quando o Anápolis começava a se assanhar novamente, o Vila deu o golpe de misericórdia. Aos 23, o goleiro Wendell deu um chutão para a frente, Matheus Anderson desviou, de cabeça, e a bola sobrou com Wallyson, que invadiu a grande área e disparou um torpedo para o fundo da rede.

O Anápolis ainda perdeu um gol incrível aos 32. Pedro Henrique recebeu a bola, invadiu a grande área e ficou cara a cara com Wendell. O atacante tentou driblar o goleiro, mas Marcos Serrato apareceu para jogar a bola para a linha de fundo.

Aos 38 minutos, o Vila fechou a goleada com um gol de um garoto da casa. Brunão, de 19 anos, subiu mais alto que a defesa Anapolina para completar cruzamento de Wallyson para o fundo da rede: Vila 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA

Wendell; Maguinho, Brunão, Wesley Matos e Jonathan; PH, Marcos Serrato (Patrick), Geovane e Hiroshi (Moraes Júnior); Matheus Anderson (Vandinho) e Wallyson. Técnico: Mazola Júnior

ANÁPOLIS

João Victor; Marcelo, Igor, Valdomiro e Furlan; Albert (Neílson), Felipe Baiano, Helder e Lucas Sotero; Igor Vinícius (Pedro Henrique) e Douglas (Régis). Técnico: Charles Fabian

Local: Estádio Serra Dourada.

Árbitro: Breno Souza.

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Alexandro Hume.

Público: 4.199 pagantes (5.004 presentes).

Renda: R$ 72.435,00.

Gols: Wallyson, aos 23’ do 1º tempo. Wallyson, aos 23’, e Brunão, aos 38’ do 2º tempo.

Amarelo: Marcos Serrato (Vila Nova).