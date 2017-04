Vila Nova garante que não irá se apoiar na vantagem

Para voltar à final do Goianão, o Vila Nova vai usar todas as armas que estão à disposição. Uma delas é esconder a escalação até o último momento. Para manter a privacidade, o treinador Mazola Júnior irá fechar os dois últimos treinamentos e não deu nenhuma pista sobre os 11 titulares.

Na atividade de ontem, dois nomes de peso no time vilanovense não treinaram. O zagueiro Wesley Matos, ficou fora da atividade pelo segundo dia consecutivo, fazendo um trabalho no departamento médico. Moisés não treinou por conta de uma inflamação de garganta. Porém, nenhum dos dois atletas deve ser dúvida para a decisão de segunda-feira.

Mesmo podendo jogar pelo empate, pois venceram a ida por 2 a 1, os jogadores do Vila mantêm os pés no chão e sabem o poder de fogo do adversário. “Não tem favorito porque a Aparecidense fez uma grande 1ª fase. Nós só ganhamos o primeiro jogo, mas com 1 a 0, eles se classificam. O Vila não vai jogar com essa vantagem. Nosso pensamento é ganhar”, destacou o lateral esquerdo Jonathan.

O goleiro Elisson também não quer saber de jogar pelo empate e afirma que o time irá jogar para a frente. “A responsabilidade é imensa, mas é algo bom. Nós estamos muito focados para classificar o time. Nesta partida, é necessário jogar com inteligência e organização, já que temos uma vantagem mínima. Mas não vamos nos apoiar nela”, destacou.

Jogando em casa, a Aparecidense tem a melhor campanha do Estadual, ao lado do Goiás (4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas). Porém, os jogadores do Vila não veem problema nisso. “Quando estivermos lá dentro, o campo vai ser igual para as duas equipes. O único problema que vejo é a iluminação um pouco precária. Mas sabemos jogar lá. Temos de ser inteligentes” disse Elisson.