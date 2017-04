Vila Nova faz plano para incrementar Sócio Tigrão

Se em campo o Vila Nova busca voltar à final do Goianão, após 12 anos, fora dele, o clube tenta dar um passo decisivo para incrementar suas receitas. Ricardo Lima pode não ser um nome conhecido no mundo da bola, mas será responsável por tentar alavancar, no Vila, um projeto que muitos tentaram, mas não obtiveram êxito: o programa de sócio-torcedor do clube colorado. A pri...