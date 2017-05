Vila Nova está próximo de acertar com zagueiro conhecido da torcida

A diretoria vilanovense está procurando reforçar o sistema defensivo, para isso deve anunciar o já conhecido Guilherme Teixeira, que esteve no time, ano passado, na campanha da Série B.

O defensor de 25 anos, disputou o campeonato Paulista pelo Grêmio Novorizontino, onde fez oito partidas. Guilherme Teixeira também já teve passagens pelo Marília, Grêmio Prudente e Linense.

Saída

Mesmo tendo terminado o campeonato como o camisa 10 do time, o garoto Everton, de 20 anos, não vai ficar no time. O meia vai ser emprestado para a Tombense, para a disputa da Quarta Divisão do Brasileiro.

Everton, que é cria da base do Vila, subiu para o time profissional no ano passado, porém só nessa temporada conseguiu ter oportunidades. Ao todo, o jogador disputou 15 partidas com a camisa colorada e marcou um gol.