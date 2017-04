Vila Nova encaminha contratação de jogadores do Iporá

Pensando em melhorar o ataque colorado para o Brasileiro Série B, a diretoria do Vila Nova está de olho no futebol goiano e duas revelações desse ano podem estar próximas do Tigrão, o meia Rodrigo Alves e o atacante Vinicius Leite, ambos de 23 anos, que estiveram no Iporá.

Segundo o empresário dos jogadores, Jonas Dias, existe uma conversa bastante avançada com o Vila Nova. "Nós recebemos propostas fora do estado de Goiás, mas a gente quis dar preferencia para os times aqui do estado", ressaltou o empresário.

Jonas também ressaltou que Goiás e Atlético procuram o atacante Vinicius Leite, mas as conversas não evoluiram.

Em conversa com a reportagem do OPOPULAR, por telefone, o atacante Vinícius Leite revelou estar bem próximo de assinar com o Vila e está com uma grande expectativa para jogar no Tigrão "Só se aparecer algo extraordinário para nós não assinarmos", finalizou o atacante.