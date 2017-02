Vila Nova e Goianésia fecham rodada do Goianão com empate sem gols no Serra

O Vila Nova não conseguiu balançar a rede do gol do Goianésia, na noite desta segunda-feira (6), no Estádio Serra Dourada. O empate sem gols, no encerramento da 3ª rodada do Campeonato Goiano, manteve o colorado na liderança do Grupo A.

Com o resultado, o Tigre chegou aos 7 pontos, como o Goiás, mas com um gol a mais de saldo – 4 a 3. O Goianésia está na 2ª posição do Grupo B, com 3 pontos, mesma pontuação do Atlético, líder, porém com uma vitória a menos.

O Tigre volta a campo na quinta-feira (9), quando vai a Aparecida de Goiânia, encarar a Aparecidense, às 20h30, no Estádio Anníbal Batista de Toledo. No mesmo dia e horário, o Goianésia receberá o Itumbiara, no Estádio Valdeir José de Oliveira.

EM CAMPO

O Vila Nova foi para cima do Goianésia desde que o árbitro apitou o início do jogo. Logo aos 3 minutos, Wallyson invadiu a área, caiu e pediu pênalti, corretamente não marcado por Leandro Cardoso. Aos 5, o atacante o Goianésia revidou, com um chute de Juliano, que parou na boa defesa de Wendell.

Aos poucos, o time visitante foi equilibrando as ações, com maior posse de bola, porém, sem objetividade. O Vila, por sua vez, encontou dificuldades para criar e penetrar na defesa interiorana.

Aos 30, Moisés serviu Wallyson, que invadiu a grande área pela esquerda e chutou forte. A bola passou rente à trave esquerda, parando na rede, mas pelo lado de fora do gol.

O Tigre quase abriu o placar aos 36. Moisés recebeu a bola na entrada da meia-lua e disparou um chutaço, obrigando o goleiro Luan a fazer grande defesa.

Aos 42, Wallyson fez boa jogada pela esquerda e serviu Serrato, que completou para o gol. Porém, a bola desviou e sobrou com Moisés, na entrada da pequena área. No momento da finalização, o atacante foi travado pelo zagueiro, que salvou o Goianésia.

No segundo tempo, o Vila sentiu as mesmas dificuldades em furar a defesa do Azulão. Aos 7, Hiroshi cobrou escanteio pela esquerda e quase marcou um gol olímpico. Luan, o campeão da cera no jogo, salvou seu time.

Aos 12, Wallyson fez grande jogada pela esquerda e bateu cruzado, mas Moisés chegou atrasado na hora de empurrar para o fundo da rede. Luan voltou a salvar o Goianésia, aos 16. Marcos Serrato soltou uma bomba, de fora da grande área, mas o goleiro fez grande defesa.

O Vila perdeu outra grande chance aos 17. A zaga do Goianésia fez uma lambança e a bola sobrou para Wallyson, que encobriu Luan, mas acabou jogando a bola para fora.

Cansado, o Goianésia limitou-se à defesa. Aos 32, Wallyson chutou forte e Luan fez grande defesa. Aos 44, Vandinho recebeu a bola na entrada da pequena área e chutou forte, mas Luan fez grande defesa com o pé direito.

Ainda houve tempo para Paulo Renê desperdiçar um gol feito, após contra-ataque. Aos 47, o atacante partiu em velocidade e, com Nonato livre na marca do pênalti, preferiu concluir a jogada sozinho, chutando à direita do gol de Wendell.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA

Wendell; Maguinho, Brunão, Wesley Matos e Jonathan; PH (Moraes Júnior) , Fagner, Marcos Serrato e Hiroshi (Matheus Anderson); Moisés (Vandinho) e Wallyson. Técnico: Mazola Júnior

GOIANÉSIA

Luan; Iury (Leyrielton), João Marcos, Fábio da Silva e Bruno Henrique; Irlan, Gabriel e Juliano (Giovanni); Michael (Paulo Renê) e Nonato. Técnico: Jorge Saran

Local: Estádio Serra Dourada.

Árbitro: Leandro Cardoso.

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Alexandre Amaral.

Público: 4.081 pagantes (4.557 presentes).

Renda: R$ 71.485,00.

Amarelos: Gabriel e Michael (Goianésia).