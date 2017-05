Vila Nova deve ter quatro mudanças para o jogo contra o ABC

Mesmo com o feriado dessa quarta-feira, em Goiânia, o Vila Nova não perdeu tempo e trabalhou pesado no CT do Tigre. O time se prepara para o duelo de sábado (27), contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. O time potiguar que vem embalado, após empatar com o Internacional, em 1 a 1, na última rodada, com um jogador a menos.

Para o jogo contra o ABC, o colorado terá algumas mudanças no time titular. Uma alteração certa é a entrada de Guilherme Teixeira, no lugar de Alemão, que fraturou a costela, durante a partida contra o Juventude e ficará de molho por pelo menos duas semanas.

Nos treinamentos dessa semana, Hemerson Maria ainda não posicionou o time, mas nas atividades, ele já deu demonstrações que deve fazer algumas mudanças. No meio de campo, Alan Mineiro, que foi muito bem na partida contra o Juventude, deve ganhar a vaga de Moraes Júnior e o volante Jajá pode fazer sua estreia, entrando no lugar de PH.

Outra alteração que também pode acontecer é a entrada de Alípio no meio de campo, no lugar de Patrick Leonardo, assim o time voltaria a atuar apenas com dois atacantes, Wallyson e Mateus Anderson. Quem não deve ser titular, mas pode viajar com o time para Natal é Moisés, que já está trabalhando com bola, após ficar de fora das duas primeiras rodadas da Série B, por conta de uma lesão muscular.