Vila Nova deve receber mais de R$ 300 mil com a venda do volante Fernando

Com a confirmação de venda do volante Fernando, do Manchester City para o Galatasaray, o Vila Nova deve ganhar um reforço financeiro, já que é o clube formador do atleta e tem direito a uma porcentagem da venda do jogador. Os turcos pagaram 5,25 milhões de euros (cerca de R$ 19,3 milhões) aos ingleses e o Vila tem direito a cerca de 2% desse valor, assim os goianos devem receber por volta de 380 mil reais.

Com uma folha salarial modesta na Série B, o montante deve ajudar bastante o colorado, porém, o valor deve demorar a chegar aos cofres do clube. Segundo o presidente do clube, Ecival Martins, o processo é demorado, já que o colorado precisa entrar com um processo junto a CBF e depois a FIFA, para só então receber o valor. De acordo com o dirigente, o clube deve demorar cerca de 6 meses para receber o dinheiro.

Fernando saiu do Vila em 2007. O jogador foi vendido ao Porto, por R$ 2,3 milhões, no clube portugues, ele ficou até 2014, quando se tranferiu para o Manchester City, em uma transação de R$ 50 milhões, que rendeu aos goianos cerca de um milhão de reais.