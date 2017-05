Vila Nova deve começar a Série B com pelo menos cinco mudanças

Hemerson Maria chegou ao Vila com uma palavra de ordem “trabalho” e nas duas atividades que ele comandou em Goiânia, o novo comandante não desafinou, os treinos ultrapassaram as duas horas de duração. Isso tudo para colocar o time em ordem, para a estreia na Série B, no sábado, às 16h30, contra o Boa Esporte, em Varginha.

Nas atividades, Hemerson Maria já começou a mostrar seu estilo, parando o treino, para posicionar o time. No treino de hoje, pela manhã, antes da viagem para Varginha, a equipe teve cinco alterações, em relação ao time que disputou a final. Na defesa, Maguinho foi deslocado para a esquerda e Foguete entrou na lateral-direita.

No meio de campo, PH volta ao time e Morais Júnior ganha uma chance na armação da equipe. O ataque também foi bastante modificado. Como Moisés está entregue ao departamento médico e não viajou, Ruan entra na equipe, quem também treinou entre os titulares foi Patrick Leonardo.

Deslocado para a esquerda, Maguinho ressaltou que não terá problemas com a nova posição, até porque já atuou na posição em outras equipes. “Estou preparado e minhas características que são de força e de velocidade vão ajudar na função”, destacou o jogador.

O lateral também acredita que o treinador tem que aproveitar o máximo de tempo possível para dar a sua cara ao time. “O Hemerson está implantando a maneira dele e nós temos que assimilar isso rápido. Temos que procurar fazer o que ele pede e acreditar no trabalho dele, para que possamos conquistar os nossos objetivos”, disse.

Para enfrentar o Boa, o time colorado deve ir a campo com Elisson; Foguete, Wesley Matos, Alemão e Maguinho; PH, Geovane e Moraes Júnior; Ruan, Wallyson e Patrick Leonardo.