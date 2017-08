Vila Nova deixa jogar, mas é letal na hora H

O futebol apresentado pelo Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro não é de encher os olhos, mas é eficiente. O fato é ressaltado pelo técnico Hemerson Maria, que se apoia nos números que a classificação aponta. O colorado é o 3ª colocado, com 35 pontos, e abriu 4 pontos do 5º colocado - o Juventude.A boa campanha colorada se deve também à forma com que o time...