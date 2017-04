Vila Nova apresenta três apostas para a Série B

A quarta-feira colorada foi bastante movimentada nos bastidores. Depois de anunciar dois volantes, Jajá e Claudinei , e um meia, Alan Mineiro, mais três jogadores chegaram para integrar ao elenco vilanovense, os meia Rodrigo Alves e o atacante Vinícius Leite, ambos vindos do Iporá, além do também atacante Sandes Neto, que vem do rival Goiás.

Vinícius Leite foi uma das grandes revelações do Goianão desse ano. O atacante de 23 anos, que é natural de Iporá, marcou dois gols no campeonato, se destacou pela velocidade e também pela qualidade técnica.

O meia Rodrigo Alves, também teve algumas boas atuações na equipe do Lobo-Guará e ajudou a equipe do interior a se manter na elite do estadual. Sandes Neto, de 21 anos, não teve chances de jogar no Goiás e vem como uma aposta da diretoria do Vila. Os três jogadores já se apresentaram e estão se preparando para a estreia do time da na Série B, no dia 12 de maio, contra o Boa Esporte.