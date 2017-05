Vila Nova apresenta Rodrigo Alves, que quer aproveitar a maior chance da sua carreira

No Brasileiro Série B, o Vila Nova está apostando no garoto Rodrigo Alves, de 23 anos, para armar a equipe durante a competição. O meia foi apresentado nessa quarta-feira (17) e chega ao clube após se destacar no Iporá, no Goianão, onde disputou 14 jogos e marcou dois gols.

Vindo do Iporá, Rodrigo Alves fez questão de destacar a importância de defender o Vila Nova. “Eu sei que é muito difícil vestir uma camisa de uma grande equipe, mas vou fazer de tudo durante o dia-a-dia para horar a camisa do Vila”, frisou o meia, que acredita que essa é a maior chance da sua carreira.

“Representa a realização de um sonho, eu que venho batalhando em clubes pequenos, apesar da pouca idade venho rodando para achar uma oportunidade dessa”, destacou o meia, que já passou por Grêmio Anápolis, Novo Horizonte, Maringá-PR e Goianésia.

Para ser titular, Rodrigo Alves terá que trabalhar bastante, já que possui fortes concorrentes para a posição, como é o caso de Alan Mineiro, Hiroshi e o titular Moraes Júnior. Mesmo com a concorrência, o jogador espera poder conquistar seu espaço e quer aprender com os rivais. “Quero absorver o que eles têm de melhor, já que alguns deles são bem rodados no futebol”, destacou o meia.

Com a chance de estar em um time grande, agora Rodrigo Alves tem um objetivo maior que é o de subir com o Vila Nova para a elite do futebol nacional. “Me lembro que no goiano, eu tinha o objetivo de fazer um grande campeonato e conseguir vestir a camisa de uma grande equipe, agora que eu consegui, eu iriei trabalhar muito para conseguir honrar o clube”, ressaltou Rodrigo Alves.