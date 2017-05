Vila Nova apresenta mais quatro jogadores para a Série B

O dia no Vila Nova foi bastante movimentado, isso porque a diretoria teve que correr bastante para regularizar os novos contratados a tempo do jogo dessa sexta-feira (19), contra o Juventude, no Serra Dourada, às 20h30.

No balanço do dia, quatro jogadores foram regularizados, o zagueiro Guilherme Teixeira, o lateral-esquerdo Gastón Rodrigues, o meia Alípio e o atacante Tiago Adan. Dos 10 nomes contratados pelo Vila Nova para a Série B, apenas os volantes Jajá e Claudinei não terão condições de jogo.

Na zaga, Guilherme Teixeira já é velho conhecido do torcedor e disse que gostou do novo planejamento do clube e está feliz em voltar para casa. “Eu não queria ter saido ano passado, mas como vinha de empréstimo tive que voltar para o Grêmio Novorizontino”, destacou o zagueiro, que esteve na campanha do time no ano passado e sabe aonde eles precisam acertar para ter sucesso na temporada.

“Conseguimos fazer bons jogos fora de casa, alguns resultados que muitos não esperavam, mas o nosso papel dentro de casa, nós não conseguimos cumprir. Agora temos que fazer o dever de casa, jogar mais concentrado para não perdermos esses pontos”, destacou.

Dos novos contratados, apenas Gastón estará entre os titulares no jogo dessa sexta. O lateral uruguaio chega com um objetivo em comum com o time, conseguir o acesso para a elite. “O projeto do clube para esse ano é muito grande, então eu me identifico muito com isso, eu também estou atrás de um acesso, desde que eu estava no Náutico e do jeito que está sendo feito acho que vai dar certo”, ressaltou o jogador.

No meio de campo, a aposta da vez é o já conhecido Alípio, que no começo do ano defendeu o Atlético, porém no rubro-negro, o jogador não teve muitas oportunidades. “O futebol é direto e no Atlético em alguns jogos eu não fui bem e a direção achou que nos momentos que eu fui bem, eu não merecia sequência e jogador de futebol precisa de uma sequência e foi isso que eu vim buscar no Vila”, disse.

Um dos problemas do time no estadual foi o ataque, que ficou algumas rodadas sem marcar, para isso, a direção apostou em Tiago Adan, que já conhece a Série B e sabe o caminho para chegar a Série A, já que fez parte do elenco do Atlético-PR no acesso, em 2012.“O grupo tem que estar fechado, temos que formar uma família, para superarmos todas as adversidades do campeonato, que é bastante complicado”, frisou o atacante.