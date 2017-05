Vila Nova anuncia o uruguaio Gastón Filgueira

O Vila Nova anunciou o décimo contratado para a disputa da Série B, se trata do lateral-esquerdo, Gastón Filgueira. O uruguaio teve o nome divulgado pelo novo treinador, Hemerson Maria, que deixou escapar durante a entrevista coletiva. O jogador de 31 anos estava por último na equipe do Fortaleza, onde disputou 13 partidas e marcou um gol.

Gastón começou a carreira no Central Español-URU, em 2006, já em 2008, o jogador conquistou o seu principal título, a Copa Sulamericana, pelo Arsenal-ARG. O lateral também já teve passagens por Cerro-URU, Palestino-CHI e Liverpool Montevideo-URU. Gastón chegou ao futebol brasileiro em 2014, para jogar no Náutico, onde ficou até no final do ano passado.

O lateral chega para uma posição bastante carente no time, já que no atual elenco possui apenas o garoto Patrick para a posição. Mas para a estreia do time na Série B, sábado (13), às 16h30, em Varginha, contra o Boa Esporte, o jogador ainda não terá condições de jogo, assim como a maioria dos novos contratados do Vila, que não devem ser regularizados para essa primeira partida.

Saídas

Após o final do Goianão, alguns jogadores já não fazem mais parte do elenco colorado. O lateral Jonathan, os volantes Billy e Marcos Serrato, além do atacante Vandinho, que tiveram seus contratos finalizados com o final do estadual, já não estão mais no clube. Outros jogadores, que tem seus contratos se encerrando no final de maio também não devem ficar, como é o caso do meia Moraes Júnior e do atacante Patrick Leonardo.