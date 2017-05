Vila Nova anuncia contratação de Tiago Adan, 7º reforço para a Série B

A diretoria do Vila Nova segue buscando reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de anunciar o novo comandante do time colorado, o novo reforço do Tigre é para o setor ofensivo. O atacante Tiago Adan, que estava no Oeste, de Itápolis/SP será mais um jogador do Vila Nova - o sétimo reforço anunciado.



O jogador já está em Goiânia e deve realizar exames médicos nos próximos dias, para então assinar o vínculo com o Vila Nova. A tendência é que seu contrato seja até o final do Campeonato Goiano de 2018.



Cria da base do Corinthians, Tiago, de 28 anos, tem passagens por clubes como Náutico, Atlético/PR, Criciúma e Ferroviária. Pelo Oeste, seu último clube, o atacante marcou 3 gols em 18 jogos realizados no Paulistão deste ano.

A estreia do Vila Nova na Série B acontecerá no próximo sábado (13), às 16h30, fora de casa, diante do Boa Esporte/MG.