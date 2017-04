Vila Nova anuncia a contratação do volante Jajá

Visando reforçar o elenco para a Série B, a diretoria do Vila Nova divulgou mais um nome para o decorrer da temporada. Trata-se do volante Jajá, de 22 anos, que vem por empréstimo do Flamengo até o final da temporada.

A última equipe do jogador foi a Tombense-MG, onde o atleta disputou o campeonato mineiro desse ano. Formado na base do Flamengo, Jajá subiu para o profissional em 2016, sem chances, o volante foi emprestado para o Avaí, onde disputou a Série B e conseguiu o acesso com o time catarinense.

O jogador, que já está em Goiânia, também tem passagens pelas seleções brasileiras de base. Em 2012 foi convocado para a Sub-17, já em 2015, o volante disputou o mundial Sub-20, onde foi vice-campeão, sendo derrotado pela Sérvia, na decisão.