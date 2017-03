Vila Nova adota discurso de não escolher rival

Com a classificação à semifinal garantida, o pensamento da maioria dos jogadores do Vila Nova é na próxima fase. No entanto, o discurso sincronizado é o de não escolher adversário, como afirmou o volante Geovane.

"Ainda não tenho pensado nos adversários, só sei que o Vila vai chegar forte. Faltam duas semanas e, com a classificação antecipada, é aproveitar para se preparar da melhor forma possível", disse o jogador, ex-Goiás e Aparecidense.

Geovane também apontou que o momento ruim que o time viveu já passou e agora o elenco está em uma crescente. "Agora, o grande objetivo é chegar na final, respeitando qualquer adversário que vier", afirmou. A última vez que o Tigre disputou uma final foi em 2005, ano do último título colorado na elite.

Na 13ª rodada, o Vila Nova assistiu aos embates entre os rivais, já que ganhou um descanso. Apesar da folga na rodada, o treinador Mazola Júnior não deixou a equipe descansar e prepara a equipe para o próximo confronto, domingo, contra o Itumbiara.

A semana sem jogos também ajuda o departamento médico, frequentado por dois titulares: o volante PH e o zagueiro Alemão. Os dois ainda não treinaram após o clássico de domingo contra o Goiás.

O Vila Nova não atuou na 13ª rodada e volta a campo no domingo (2), contra o Itumbiara, no Serra Dourada.