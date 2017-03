Vila Nova acerta empréstimo de promessa da base do São Paulo

O Vila Nova terá mais um reforço para a continuação do Campeonato Goiano. O lateral direito Wellington Cabral, mais conhecido como Foguete, foi liberado gratuitamente pelo São Paulo e ficará até o fim do Estadual na equipe goiana. No entanto, existe a possibilidade do empréstimo ser renovado até o final da atual temporada. Tricolor e Tigre vão dividir os custos do salário durante o acordo.

No Vila Nova, Foguete irá disputar vaga com o jovem Patrick e Magno Silva - o último vem sendo titular do Colorado em 2017. No São Paulo, Foguete brigava pela última vaga entre os 28 inscritos no Campeonato Paulista. O time paulista tem usado a fórmula de emprestar jogadores da base para que ganhem rodagem e experiência.

O lateral é recordista de jogos disputados pelo São Paulo nas categorias de base, foram 129 partidas de 2012 a 2016. Ele possui vínculo com o tricolor até dezembro de 2018 e deve desembarcar em Goiânia nos próximos dias.