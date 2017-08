Vila Nova abre 2° turno da Série B com vitória sobre o Boa no Serra com portões fechados

Ao melhor estilo colorado, se defendendo bem e jogando nos contra-ataques, o Vila Nova recebeu o Boa Esporte, no Serra Dourada, nessa sexta-feira (11). Contra os mineiros que vinham de seis jogos sem perder, o colorado deu o bote na hora certa e com um gol de Alípio, o tigre venceu pelo placar mínimo, 1 a 0.

Com a vitória, o Vila Nova chegou aos 35 pontos e chega a 2ª colocação, ultrapassando o Inter, que ainda joga nesse sábado. O próximo confronto colorado é na próxima sexta-feira (18), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Já o Boa Esporte, que ficou com 28 pontos, tem pela frente o Ceará, no Estádio Municipal de Varginha, no próximo sábado (19).

O jogo

Jogando em casa, o Vila Nova começou a partida tentando se impor, mas foi o Boa Esporte que criou a primeira boa oportunidade do jogo. Aos 8 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Laércio antecipou o goleiro Luís Carlos e cabeceou por cima do gol, levando perigo ao gol vilanovense. O primeiro chute do Vila foi aso 14 minutos, quando Maguinho tabelou com Tiago Adan e acertou a rede, mas pelo lado de fora.

Aos 17 minutos, o lateral-direito Ruan cruzou e o atacante Casagrande mandou para o fundo do gol, mas o bandeira marcou impedimento. O Vila tentava chegar nos contra-ataques, mas foi novamente o visitante que levou perigo. Aos 25 minutos, Reis bateu falta no ângulo, mas Luís Carlos foi buscar a bola.

O Vila Nova conseguiu chegar com perigo aos 37 minutos, quando Geovane recebeu na direita e cruzou para Tiago Adan, que ajeitou para a batida de Alípio, na sobra Moisés foi travado pela zaga. Aos 40 minutos, Mateus Anderson teve a chance de abrir o placar, o atacante recebeu dentro da área, mas em vez de chutar, ele tentou o toque e a bola passou na cara do gol.

Os últimos minutos foram bastante animados. Aos 44 minutos, Rodolfo recebeu na ponta esquerda, limpou o primeiro marcador e mandou uma bomba na trave do goleiro Luís Carlos. Aos 46, o Vila até balançou a rede, mas o árbitro marcou impedimento. Geovane chutou, o goleiro soltou nos pés de Mateus Anderson, que tocou para Moisés mandar para o fundo das redes, mas o bandeirinha anulou o gol.

A segunda etapa começou com o Boa Esporte mandando no jogo e foi dos mineiros novamente a primeira chance da etapa complementar. Aos 9 minutos, Paulinho chegou pela esquerda e cruzou para Casagrande, mas Brunão antecipou o atacante e cortou o perigo.

Ao melhor estilo colorado, o Vila marcou o seu gol. Aos 12 minutos, Moisés tocou para Maguinho, o lateral avançou o cruzou para trás, Alípio chegou batendo forte no canto esquerdo do goleiro Fabrício, para abrir o placar.

Alípio aproveita assistência de Magno Silva e faz: Vila Nova 1x0 Boa Esporte pic.twitter.com/kYmCLA5WPO — Goleada Info (@goleada_info) 12 de agosto de 2017

Aos 23 minutos, Moisés teve a chance de matar a partida, em um contra-ataque rápido, Moisés recebeu na entrada da área e bateu forte, mas no meio do gol. Quatro minutos depois, o Boa assustou o Vila, Reis bateu falta, Luís Carlos saiu mal, mas Thaciano não conseguiu chegar na bola.

Na frente no placar, o Vila Nova mostrou que tem um time cascudo, pelo menos no sistema defensivo e contra o Boa, novamente a defesa colorada fez a sua parte e soube controlar a partida até o final. Vila Nova 1, Boa Esporte 0.

Ficha técnica: Vila Nova x Boa Esporte

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Rodrigo Alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eder Alexandre (SC)

Gol: Alípio as 12’ do 2º tempo

Vila Nova: Luís Carlos; Maguinho, Alemão, Brunão, Gastón; Geovane, Claudinei, Alípio (PH); Mateus Anderson, Tiago Adan (Léo Rodrigues), Moisés (Marcos Paulo). Técnico: Hemerson Maria.

Boa Esporte: Fabrício; Ruan, Laércio, Júlio Santos, Paulinho; Escobar (Wesley), Diones (Eduardo), Thaciano; Reis, Rodolfo (Léo Baiano), Casagrande. Técnico: Nedo Xavier.