Vila Nova é derrotado pelo ABC por 1 a 0 ⚽

O Vila Nova até que fez jogo equilibrado com o ABC-RN, neste sábado (27), no Frasqueirão, em Natal. No entanto, o time colorado foi derrotado, por 1 a 0, após sofrer o primeiro gol nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tigre segue com quatro pontos na tabela de classificação após três rodadas. O ABC, por sua vez, manteve invencibilidade jogando em seu estádio e chegou aos cinco pontos e permanece invicto na competição.

O Vila Nova volta a campo contra o Guarani no próximo sábado, às 16h30, no Serra Dourada, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC, por sua vez, visita o Santa Cruz na mesma data e horário, no Arruda, em Recife.

O jogo

Jogando fora de casa, o Vila Nova conseguia desde os primeiros minutos fazer jogo equilibrado. O ABC descia bem para o ataque e o Tigre conseguia dar a resposta também com ataques perigosos.

Velho conhecido da torcida colorada, o goleiro Edson fazia boa partida e neutralizava os ataques colorados. Aos 33, Edson derrubou Alípio na entrada e recebeu o cartão amarelo. Os jogadores do Vila Nova pediram a expulsão do jogador abecedista, mas o árbitro não cedeu à pressão. Alan Mineiro cobrou falta com perigo e quase abriu o placar.

Mas foi o time mandante o responsável por inaugurar o placar. Aos 40, após cruzamento de Gegê a bola sobrou dentro da área para Nando colocar na rede. O Vila Nova foi para o vestiário em desvantagem.

Na segunda etapa, o Tigre começou com mais controle da bola e o ABC ficava na retaguarda. Apesar de ter a bola, o time colorado não conseguia criar chances claras para empatar na primeira metade da etapa final.

Nos minutos finais, o Vila Nova se lançou ao ataque e conseguiu algumas finalizações de fora da área com Alan Mineiro e Geovane, mas o goleiro Edson fez defesas seguras e garantiu três pontos contra sua ex-equipe.

Ficha técnica

Árbitro: Devarly Lira do Rosário (ES)

Assistentes: Vanderson Antônio Zanotti (ES) e Leonardo Mendonça (ES)

ABC: Edson; Bocão, Oswaldo, Cleiton e Eltinho; Jardel, Felipe Guedes e Gegê (Zotti); Erivélton (Adriano Pardal), Nando e Dalberto (Levy). Técnico: Geninho

Vila Nova: Elisson; Maguinho, Guilherme Teixeira, Wesley Matos e Gastón (Foguete); Geovane, Jajá (Ruan), Alan Mineiro e Alípio; Wallyson e Mateus Anderson (Vinícius Leite). Técnico: Hemerson Maria

Gols: Nando aos 40' do 1º tempo (ABC)

Cartões Amarelos: Edson, Dalberto, Adriano Pardal (ABC); Maguinho (Vila Nova)