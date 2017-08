Vila mira no passado para evitar erros fatais

Com a campanha que o Vila Nova vem fazendo, até o momento, na Série B do Campeonato Brasileiro é comum as comparações com o último time colorado que brigou pelo acesso à elite do Nacional. Em 2008, os vilanovenses sonharam até as últimas rodadas em subir para a Série A, porém o time terminou fora do grupo de acesso. Com uma campanha semelhante neste ano, a equipe atual ...