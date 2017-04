Vila jogará por liderança na 1ª fase

Já classificado para as semifinais, o Vila Nova teve uma semana inteira para treinar, já que folgou na rodada do meio de semana. O próximo confronto é amanhã, contra o Itumbiara, que briga contra o rebaixamento, no Serra Dourada, às 16 horas. Além do Itumbiara na próxima rodada, o Vila fecha a primeira fase do Goianão contra o Crac, que já pode ser rebaixado nesse ...