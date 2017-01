Vila fecha nova cota de TV e pode ganhar bolada se for para a elite do futebol brasileiro

Mais do que nunca, o Vila Nova precisará chegar à Série A do Brasileiro até a próxima temporada. As regras de distribuição de cotas de transmissão dos jogos do Brasileirão mudará, a partir de 2019. Ontem, o clube fechou um acordo com a Rede Globo que lhe renderá uma cota gorda entre 2019 e 2024. Porém, o valor – não divulgado pelas partes – só será pago ao Tigre se a equipe estiver disputando a elite do futebol brasileiro em 2019.

“Não posso divulgar os valores, mas posso garantir que resolveria os problemas do Vila Nova”, afirmou Ecival Martins, presidente do time. “Com o assédio de outras emissoras de TV, a detentora dos direitos de transmissão do Brasileiro vem negociando com os clubes. Como o Vila tem uma grande torcida com potencial de consumo para pay-per-view, o interesse da Globo foi despertado”, explica o dirigente.

O contrato contempla todas as plataformas: TV aberta, fechada, pay-per-view e internet. Ecival admitiu que a Esporte Interativo chegou a fazer proposta ao Vila, que optou pela Globo/Globosat.