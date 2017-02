Vila faz último treino antes enfrentar o Fast Club

Nessa terça-feira (14), o Vila fez o último treino em Goiânia, antes da viajem para enfrentar o Fast Club, nesta quarta-feira (15), na Arena Amazônia, pela primeira fase da Copa do Brasil. Na atividade, o treinador dividiu o grupo em dois, os que atuaram diante do Rio Verde, no final de semana, fizeram um treino leve, já o restante fez um trabalho com bola.



Para essa partida decisiva, o colorado vai com força máxima. Todos os jogadores que foram poupados no Goianão estão liberados. O time, que viaja nessa quarta, fará um trabalho de posicionamento, assim que chegar no Amazonas. O mais provável é que Mazola Júnior mantenha a mesma equipe que vinha atuando, mas ainda há a possibilidade do comandante jogar com três zagueiros. Assim Alisson Brand entraria na vaga de Marcos Serrato.



Se pode haver duvidas na cabeça do treinador em jogar com dois ou três zagueiros, na frente não tem talvez. O atacante Moisés é titular absoluto, inclusive, na última rodada se destacou, marcando dois gols. Pensando na decisão da Copa do Brasil, o atacante destacou que, por conta do regulamento, o tigre não terá outra chance, assim ele terá que fazer valer o favoritismo e segundo o jogador, a classificação vira quase que uma obrigação.



“Eu acredito que sim, todos os jogadores estão cientes disso, mas mesmo por sermos a equipe grande, nós não vamos ter facilidade e ganhar quando quisermos. Vai ser um jogo muito difícil, de muita pegada, até por ser um jogo só. A Copa do Brasil é assim, os times pequenos jogam com muita vontade.”, apontou.



Sócio Torcedor



Visando melhorias e trazer novos torcedores para o Sócio Tigrão, o diretor de Marketing do Vila, Evandro Júnior, anunciou uma reformulação no programa. Antigamente, o time possuía três planos, agora o torcedor terá a disposição quatro tipos diferentes.



A grande diferença no novo Sócio-Torcedor é que o time está dando uma atenção a mais para as mulheres, com a criação de dois planos exclusivos para elas e com um preço reduzido. O Paixão Rubi, que dá acesso as arquibancadas e o Tigresa Ouro, na qual, a associada poderá ver o jogo tanto nas arquibancadas quanto nas cadeiras. Já para os homens, terá o plano Paixão Vermelha e o Tigrão Ouro.