Vila espera por Moisés, mas anuncia Wallyson

Começou a todo vapor a temporada 2017 para o Vila Nova. Com cinco novidades, dez jogadores contratados e nova comissão técnica, chamaram a atenção a ausência de Moisés e a chegada de Wallyson.Artilheiro do Tigre na disputa da Série B, com 9 gols, Moisés tem contrato com o time colorado até o fim de 2017. Entretanto, rumores nos bastidores do clube dão conta de sua saída....