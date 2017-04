Vila esconde o jogo para o confronto contra o Camaleão

Há 12 anos longe de uma final do campeonato Goiano, o Vila Nova tem, nesta segunda-feira (24), uma missão complicada. Vai enfrentar o melhor time da 1ª fase do Estadual, a Aparecidense, no Estádio Annibal Batista de Toledo, às 20 horas. Porém, o Tigrão tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro duelo por 2 a 1.

Para o jogo decisivo, o treinador Mazola Júnior fez questão de esconder os treinos e o time que irá a campo é uma incógnita. Questionado sobre o esquema de jogo para esse confronto, Mazola foi enfático. "O time irá no 11-0", ou seja, todos vão defender.

Pela última entrevista de Mazola, ele não deve mexer muito na equipe. A única mudança deve ser a volta do volante PH ao time, que ficou fora por conta de uma lesão muscular, no lugar de Matheus Anderson.

Além de manter a mesma base, Mazola também espera uma invasão colorada ao Estádio. "Tenho certeza que a torcida do Vila irá invadir Aparecida. Com essa motivação que os jogadores estão e com o apoio da nossa torcida, vamos ultrapassar esse obstáculo", destacou.

Além disso, mesmo com a excelente campanha da Aparecidense, Mazola acredita que o Vila seja merecedor de chegar à final por todas as dificuldades que o time passou durante o Estadual.



"O grande mérito dessa equipe é a capacidade de sofrimento. Passamos por grandes dificuldades, a falta de crédito. Durante a competição, tivemos problemas extracampo, lesões e outros. Então, se chegarmos à final, será um prêmio aos jogadores pelo que sofreram durante a competição", comentou.