Vila desperdiça pênaltis e perde para a Aparecidense no Serra

O que estava ruim ficou pior. Contra a Aparecidense, o Vila voltou a decepcionar os poucos torcedores que foram ao Serra Dourada e novamente saiu derrotado: 1 a 0 para o Camaleão, com gol do zagueiro Mirita. No jogo, o Tigrão não pode reclamar de chances, já que a equipe teve duas penalidades a seu favor, mas não conseguiu definir nenhuma. Hiroshi e Wallyson perderam.

Com a derrota, o colorado permanece na 2ª colocação do Grupo B, com seus 17 pontos. Para se recuperar, terá de ir até o Estádio Ferreirão, para encarar o Iporá, na próxima quarta-feira. Já a Aparecidense permanece na liderança do Grupo B, agora com 20 pontos, de quebra também assumiu a ponta isolada do estadual, pelo menos até amanhã, quando o Goiás entra em campo.

O Jogo

O confronto entre o Vila e a Aparecidense começou morno. O Tigrão tinha a maior posse de bola, porém não conseguia romper a linha defensiva dos visitantes, que marcavam forte e saíam nos contra-ataques.

Com um modelo de jogo bem definido, a Aparecidense criou a primeira boa chance da partida, aos 11 minutos, Aleílson recebeu na esquerda, levou para o meio e bateu forte para uma boa defesa de Wendell, que colocou para fora. Na cobrança de escanteio, o castigo: Murilo bateu na cabeça de Mirita, que mandou a bola para o fundo do gol.

Atrás no placar, o Vila partiu para cima. Aos 23 minutos, a dupla de ataque vilanovense funcionou. Wallyson lançou Moisés na velocidade, que entrou na área e na hora da finalização foi atropelado por Thiago Carvalho. Pênalti. Na cobrança, Hiroshi tentou dar uma cavadinha, mas mandou a bola por cima do gol, perdendo a chance do empate.

O Vila continuou insistindo, mas sem muita qualidade. A última boa oportunidade do primeiro tempo foi do Tigrão. Aos 45 minutos, Matheus Anderson levou pela esquerda e arriscou de fora da área. A bola foi no canto direito do goleiro Pedro Henrique, que fez boa defesa.

A segunda etapa começou com o Vila pressionando, principalmente nas bolas paradas, mas sem sucesso. A Aparecidense respondeu no seu melhor estilo, o contra-ataque. Aos 11 minutos, Murilo recebeu dentro da área e rolou a bola para Foguinho que bateu no canto, mas PH tirou em cima da linha. Na sequência, Helder também bateu para o gol, porém a zaga travou o chute.

Com mais posse de bola, o colorado começou a encurralar os visitantes. Até que aos 22, a pressão surtiu efeito. Everton arriscou de fora da área, o goleiro Pedro Henrique soltou a bola nos pés de Moisés, que novamente foi derrubado na área. Outro pênalti para o Vila. Mas, assim como no primeiro, o time voltou a desperdiçar, dessa vez com Wallyson, que mandou na trave direita de Wallace, que substituiu Pedro Henrique, que sofreu traumatismo.

Após a cobrança de pênalti, a Aparecidense ficou com um jogador a menos. Aleílson acabou sendo expulso. Com um jogador a mais, o Vila partiu com tudo para cima. Aos 30 minutos, Jonathan cobrou lateral dentro da área, Moises desviou no cantinho, para grande defesa do goleiro Wallace.

Aos 37, a Aparecidense por pouco não apagou o fogo do Tigrão. No contra-ataque, Elias enfiou bola para Rafael Cruz, que, na cara do gol, bateu em cima do goleiro Wendell.

A última chance do jogo foi do Tigrão, aos 48. Wallyson partiu em velocidade pela esquerda e cruzou para Moisés, mas o goleiro chegou travando com o atacante, salvando os visitantes. Fim de papo, Vila 0, Aparecidense 1.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova 0 x 1 Aparecidense

Árbitro: Bruno Resende

Assistentes: Fabrício Vilarinho e Alexandre Hume

Vila Nova: Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Alemão, Jonathan; PH, Geovane (Marcos Vinicius), Fágner (Matheus Anderson), Hiroshi (Everton); Moisés, Wallyson. Técnico: Mazola Júnior.

Aparecidense: Pedro Henrique (Wallace); Robson, Mirita, Thiago Carvalho; Rafael Cruz, Klécio, Foguinho, Robert, Helder (Elias); Murilo (Abuda), Aleílson. Técnico: Zé Teodoro

Gols: Mirita (12’ do primeiro tempo)(Aparecidense)

Cartão Vermelho: Aleílson

Público pagante: 1.718

Público presente: 2.186

Renda: R$ 24.920,00