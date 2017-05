Vila corre para regularizar contratações

O Vila Nova terá de correr contra o tempo para regularizar seus contratados para o próximo compromisso da equipe na Série B, diante do Juventude, sexta-feira, às 20h30, no Serra Dourada, pela 2ª rodada. Dos sete nomes anunciados, apenas o meia Alan Mineiro, apresentado ontem já está com sua situação regular junto à CBF. O zagueiro Guilherme Teixeira, o lateral esquerd...