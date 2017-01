Vila busca zagueiro e centroavante

O presidente do Vila Nova, Ecival Martins, quer anunciar, até o fim desta semana, as contratações de um zagueiro e de um atacante. O dirigente afirmou que serão as principais aquisições do clube para a disputa do Goianão.“São dois jogadores que vão mexer com o futebol goiano. Eles estão acertados com o Vila, mas só vou anunciar os nomes quando assinarem contrato”, af...