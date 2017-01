Vila bate Atlético no clássico de abertura do Goianão

Deu Tigre no confronto contra o Dragão, na abertura da 74ª edição do Campeonato Goiano. Com um gol de Hiroshi, de pênalti, o Vila Nova venceu o Atlético, por 1 a 0, em jogo que terminou há pouco, neste sábado (28), no Estádio Serra Dourada.

“Eu concentrei com o PH e disse que imitaria um tigre se fizesse um gol. Surgiu a oportunidade de cobrar o pênalti, eu estava confiante e marquei o gol”, revela Hiroshi, autor do gol do jogo. “Agora, temos de colocar os pés no chão e pensar no próximo jogo”, completa.

O Vila Nova contratou dois zagueiros para a sequência do Goianão. Trata-se de Alisson Brand, que disputou a Série B do Brasileiro 2016 pelo Paraná, e Alemão, que passou pelo Santa Cruz (PE) na Série A do Brasileiro e estava no Al-Faisaly, da Arábia Saudita. Ambos devem se apresentar ao clube nesta segunda-feira (30).

O Dragão tenta se reabilitar na quarta-feira, quando vai a Iporá enfrentar o time da casa, às 16h30, no Estádio Ferreirão. Já o Tigre receberá o Anápolis, no dia seguinte, às 20h30, no Estádio Serra Dourada.

EM CAMPO

O jogo começou equilibrado, mas o Atlético foi se acertando, aos poucos. Enquanto o Vila buscava os contra-ataques em velocidade, o Dragão chegava com perigo. Aos 14 minutos, Viçosa encontrou Willians livre. O atacante invadiu a grande área, ficou frente a frente com Wendell e chutou, mas o goleiro fez grande defesa com os pés.

Dois minutos depois, Viçosa completou, de cabeça, cruzamento na área vilanovense. A bola passou raspando a trave direita, assustando o goleiro Wendell.

O Atlético dominou o meio de campo e foi melhor na primeira etapa, mas, nos minutos finais, o Vila equilibrou as ações e levou perigo ao gol de Klever.

No segundo tempo, as equipes equilibraram as ações, mas não conseguiam encaixar o passe final para as finalizações. Em uma jogada de velocidade e habilidade, o Vila Nova abriu o placar. Aos 18, Fagner lançou Wallyson que ganhou de Ricardo Silva na velocidade, invadiu a grande área e foi derrubado pelo zagueiro. Pênalti, que Hiroshi cobrou, com categoria, e converteu: Vila 1 a 0.

Após sofrer o gol, o Dragão perdeu Luiz Fernando, que sofreu uma torsão no joelho direito. Mas o Atlético foi para cima em busca do empate. O Tigre soube segurar o resultado, enquanto o rubro-negro perdeu força e não conseguiu igualar o marcador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO: 0

Klever; Daniel Borges, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Abuda, Betinho (Edson Júnior), Luiz Fernando (Alípio), Jorginho e Willians (Daniel dos Anjos); Junior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

VILA NOVA: 1

Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Jonathan (Patrick); PH, Fagner, Marcos Serrato e Hiroshi (Geovane); Wallyson e Vandinho (Matheus Anderson). Técnico: Mazola Júnior.

Local: Estádio Serra Dourada.

Árbitro: Eduardo Tomaz (Asp.Fifa).

Assistentes: Fabricio Vilarinho (Fifa) e Leone Carvalho.

Público: 8.086 pagantes (9.335 presentes).

Renda: R$ 131.430,00.

Gol: Hiroshi, aos 18’ do 2º tempo.

Amarelos: Luiz Fernando (Atlético); Maguinho e Brunão(Vila Nova).