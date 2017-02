Vila bate a Aparecidense e volta à liderança do Grupo A

O Vila Nova ignorou o fato de jogar fora de casa e bateu a Aparecidense, por 2 a 1, nesta quinta-feira (9), no Estádio Anníbal Batista de Toledo. A vitória, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, devolveu ao Tigre a liderança isolada do Grupo A, agora com 10 pontos.

Já o Camaleão tem a pior campanha da competição, com apenas dois pontos conquistados. O time é o lanterna do Grupo B e está na zona de rebaixamento à Divisão de Acesso, mesmo com nomes de peso no elenco como o lateral direito Rafael Cruz e o meia Elias (ambos ex-Atlético).

No jogo, Moisés abriu o marcador no primeiro tempo. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio e uma confusão na área, o atacante colorado conseguiu empurrar a bola para as redes, abrindo o marcador em Aparecida de Goiânia.

Na etapa final, logo aos 2 minutos, a Aparecidense conseguiu o empate. Aleílson lançou o lateral esquerdo Helder, que chutou forte e cruzado, vencendo o goleiro Wendell - foi o primeiro gol sofrido pelo Vila no campeonato. A resposta colorada, no entanto foi rápida, aos 6, em outro escanteio, Wesley Matos subiu alto e determinou a vitória do Tigre.

Na próxima rodada, o Vila encara o Rio Verde, novamente fora de casa, no domingo, às 17 horas. No mesmo horário, em Aparecida de Goiânia, o Camaleão joga contra o Crac.

Ficha técnica

Aparecidense 1 x 2 Vila Nova

Local: Estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Bruno Pires (Fifa)

Gols: Moisés, aos 22’ do 1º tempo. Hélder, aos 2', Wesley Matos, aos 6' do 2º tempo

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Robson, Thiago Carvalho e Helder; Clécio, Foguinho, Elias (Murilo) e Robert; Tozin (Cadu) e Aleílson (Diney). Técnico: Zé Teodoro

Vila Nova: Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Jonathan; PH, Fagner, Marcos Serrato (Billy) e Hiroshi (Albano); Moisés (Matheus Anderson) e Wallyson. Técnico: Mazola Júnior