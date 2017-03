Vila administra ausência de jogadores contundidos e deve ganhar mais opções com recuperações

Nas últimas partidas, o técnico do Vila Nova, Mazola Júnior, vem destacando a força com que o seu time está entrando em campo. Porém, há um detalhe que está incomodando o treinador vilanovense - as inúmeras lesões no grupo. O fato está atrapalhando, principalmente, na hora de montar a equipe.“Muitos jogadores não estão em suas melhores formas, porque tiveram lesões nest...