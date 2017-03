Vila é único a solicitar palestra

Se o Goiás optou pela recondução do ex-árbitro Luiz Alberto Bites ao cargo de consultor de arbitragem do clube, no Vila Nova, a diretoria preferiu recorrer à Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Goiás. O órgão oferece, gratuitamente, aos clubes goianos uma palestra para dirimir dúvidas quanto às regras do futebol.Antes de a bola rolar pelo Estadual, apenas...