Vilão na estreia, Léo Sena busca redenção

Apesar de ter sido um dos principais nomes da campanha do título estadual do Goiás, o meia Léo Sena viveu situação adversa logo na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, sábado. Vaiado após falhar no lance que originou o gol da derrota (1 a 0) para o Figueirense, o garoto, no entanto, não se abala com as críticas e espera dar a volta por cima o mais rápido possível...