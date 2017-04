Viçosa diz que pode ser último jogo

O melhor aproveitamento, em termos ofensivos do Atlético nos últimos jogos do Estadual, é do atacante Júnior Viçosa. O jogador fez 4 gols nas últimas 3 rodadas - contra o Anápolis, Goianésia e Goiás. Por isso, ele entrou na briga pela artilharia do Estadual - já fez 6 gols. Mas, admite que domingo, no clássico com o Goiás, pode ser a despedida do clube. “Pode ser meu últ...