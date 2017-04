Vettel supera Mercedes no Bahrein e vence a 2ª no ano; Massa é o 6

Sebastian Vettel largou em 3º, ultrapassou Hamilton na reta inicial e contou com a acertada decisão de parada da Ferrari para vencer o GP do Bahrein. O alemão ganhou a primeira posição da prova após ir antes para os boxes do que o então líder Valtteri Bottas, da Mercedes, na 13ª volta.

Hamilton foi o segundo. Bottas completou o pódio. Raikkonen foi o quarto, Ricciardo, o quinto, e Massa, o sexto colocado.

À frente dos concorrentes da Mercedes, Vettel imprimiu forte ritmo, abrindo vantagem segura. Foi a segunda vitória de Vettel em três corridas na temporada.

A performance do alemão coroou uma semana de bons resultados do ferrarista nos treinos livres em Manama.

ATUAÇÃO

Vettel fez excelente exibição no deserto de Manama. Vettel e Verstappen foram os primeiros a fazer a parada, no 13º giro.

Logo que os dois retornaram à pista, houve acidente entre Sainz Jr e Lance Stroll. O safety car entrou na pista, promovendo disparada dos pilotos em direção aos boxes.

Com isso, Vettel e Verstappen voltaram à frente de todos, inclusive Valtteri Bottas, que liderava a prova.

Mas o jovem da Red Bull acabou deixando a prova com problemas mecânicos, entregando a liderança ao alemão da Ferrari.

MASSA

Felipe Massa se recuperou da corrida ruim que fez na China, voltando a mostrar um bom ritmo com a Williams. O brasileiro largou bem e ganhou duas posições, conseguindo se manter à frente de Kimi Raikkonen nas primeiras voltas.

Depois, se deu bem com o Safety Car e voltou a superar o finlandês. Na relargada, passou na pista Daniel Ricciardo e chegou a se colocar na quarta posição. Na segunda metade da corrida, acabou sendo superado pela Ferrari e pela Red Bull, claramente mais rápidos, e chegou em uma boa sexta colocação, o máximo possível para a Ferrari no Bahrein.