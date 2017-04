Verstappen pede desculpas após criticar brasileiros

Depois de ter seus canais de mídias sociais invadidos por comentários de brasileiros indignados por uma declaração feita após a classificação para o GP do Bahrein, Max Verstappen emitiu comunicado nesta segunda-feira (17) desculpando-se pelo ocorrido. O holandês disse que seus comentários foram tirados de contexto e ditos de cabeça quente após a definição do grid.

No sábado (15), o piloto da Red Bull disse ter sido atrapalhado por Felipe Massa na preparação de sua última volta rápida na parte final da classificação. Quando perguntado se tinha procurado o brasileiro para reclamar, Verstappen disse: "ele é brasileiro, então não há o que discutir".

A declaração não foi bem recebida no Brasil. À reportagem, Massa disse que Verstappen sequer tocou no assunto com ele após o treino classificatório. E, logo antes da corrida, o brasileiro conversou com o piloto de 19 anos. "Eu falei para ele: 'Tome cuidado com o que você fala porque você vai ter que ir para o Brasil correr lá. Cuidado com o que você fala'".

Massa negou ainda que tenha atrapalhado a volta de Verstappen. "Ele precisava colocar a culpa em alguém por não ter terminado na frente do companheiro", afirmou.

Após a polêmica, Verstappen explicou o ocorrido. "Eu sinto que preciso esclarecer minhas declarações feitas após a sessão de classificação do final de semana", publicou em suas mídias sociais. "Sendo um piloto apaixonado, fiquei muito desapontado com o meu último stint e tive uma reação emotiva que foi tirada de contexto. De modo algum quis insultar o povo brasileiro, que respeito muito e sempre foi muito bom comigo quando visitei o país. Um dos destaques da minha carreira foi o GP do Brasil do ano passado", lembrou.

"Foi muito especial fazer isso no país que nos trouxe tantos pilotos lendários como Senna, Fittipaldi e Piquet. Gostaria de pedir desculpas a todos os brasileiros que se sentem ofendidos. Estou ansioso para correr no seu país novamente."