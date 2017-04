Venda de ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1 começa nesta quarta; confira valores

Os ingressos para o GP Brasil de Fórmula 1 começarão a ser vendidos nesta quarta-feira (5), no site oficial do evento. A prova está marcada para acontecer no dia 12 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os valores dos ingressos variam desde R$ 580 (setor G e Q) a R$ 15,4 mil (área VIP Premium Paddock Club - Star Lounge). Todos os valores dão direito aos três dias de atividades: treinos livres, classificação e corrida.

Ainda não há informações oficiais a respeito de venda de ingressos na bilheteria do circuito. O endereço também disponibiliza informações e imagens dos setores de arquibancadas.

Segundo a organização, os interessados poderão dividir o valor das compras em até oito parcelas em cartões de crédito de quatro bandeiras: Visa, MasterCard, Elo e Amex. Há ainda a possibilidade de compra no débito em parcela única.

Confira os valores de cada ingresso:

Setores G e Q - R$ 580

Setor A - R$ 830

Setor F (arquibancada coberta) - R$ 1,4 mil

Setor M (arquibancada coberta) - R$ 1,69 mil

Setor B (alimentação inclusa) - R$ 2,95 mil

ÁREA VIP

Orange Tree Club - R$ 4,58 mil

Interlagos Club - R$ 6,72 mil

Premium Paddock Club - Star Lounge - R$ 15,4 mil