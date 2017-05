“Vencer o Vila é bom”, diz Hailé

Aos 80 anos, o dirigente Hailé Pinheiro é testemunha de todos os 27 títulos estaduais do Goiás. Ainda com força para chefiar o Conselho Deliberativo do clube, Hailé Pinheiro exaltou mais uma conquista esmeraldina, desta vez contra um adversário que não encontrava na decisão há 12 anos.“Vencer o Vila Nova é bom porque é um time brioso, que não se entrega e luta muit...