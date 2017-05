Velho conhecido, Guilherme Teixeira retorna ao Vila Nova para a disputa da Série B

Agora é oficial, o zagueiro Guilherme Teixeira retorna ao Vila Nova depois de passagem pelo Novorizontino, no começo desta temporada. O defensor esteve à frente do Tigre em 2016, quando disputou 21 partidas - todas como titular.

Em 2016, Guilherme Teixeira realizou oito partidas pelo clube do interior de São Paulo (no Campeonato Paulista) e retorna ao Vila Nova com contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.



Cria da base do Marília, o jogador passou por equipes como Linense e Grêmio Prudente. Essa será a segunda passagem do zagueiro pela equipe goiana. A estreia do Vila Nova na Série B acontecerá neste sábado (13), às 16h30, fora de casa, contra o Boa Esporte/MG.