Veja os números e relembre a campanha do Goiás, campeão goiano de 2017

O Goiás conquistou neste domingo seu 27º título goiano da história. O clube alviverde é o maior campeão do Estado e celebra seu terceiro tricampeonato após bater o rival Vila Nova duas vezes na final do Goianão 2017. Veja os números da campanha do Alviverde.



Jogos: 18

Vitórias: 10

Empates: 6

Derrotas: 3

Aproveitamento: 61,1%

Gols pró: 29

Gols contra: 18

Artilheiro: Léo Gamalho, com 7 gols

O Goiás não perdeu nenhum clássico, considerando as duas fases da competição estadual. Foram cinco vitórias (três sobre o Atlético e duas sobre o Vila Nova) e dois emptes nos clássicos com os rivais (um com Dragão e outro com o Tigre).

Relembre o resultado de cada partida do Goiás no Goianão 2017:



Fase de grupos

29/01: Aparecidense 2x2 Goiás

01/02: Goiás 2x0 Rio Verde

05/02: Goiás 1x0 Atlético Goianiense

08/02: Anápolis 1x1 Goiás

12/02: Goianésia 2x0 Goiás

20/02: Goiás 1x2 Aparecidense

25/02: Rio Verde 2x1 Goiás

04/03: Goiás 4x2 Goianésia

11/03: Atlético Goianiense 1x2 Goiás

19/03: Goiás 1x1 Anápolis

22/03: Goiás 3x2 Crac

26/03: Vila Nova 0x0 Goiás

29/03: Goiás 1x2 Iporá

09/04: Itumbiara 2x2 Goiás

Semifinais

16/04: Atlético Goianiense 1x2 Goiás

23/04: Goiás 0x0 Atlético Goianiense

Final

30/04: Vila Nova 0x3 Goiás

07/05: Goiás 1x0 Vila Nova